Знакомство с Хабибом, слезы Абдулманапа, свадьба, пояс UFC. Все жизненные этапы Ислама Махачева

На улице проигрывал чаще, чем в UFC.

Уже в ночь на 5 февраля Ислам Махачев проведет первую защиту пояса UFC в легком весе. Его соперником станет чемпион в полулегком дивизионе и первый номер вне зависимости от весовых категорий Алекс Волкановски. Махачев прилетит на родину Алекса, в Австралию, и сразится с ним в Перте, расположенном за 10 842 километра от родной для Ислама Махачкалы.

В этом городе боец, которого все реже называют преемником Хабиба, родился 27 октября 1991 года. Родители уже воспитывали старшего сына, которого назвали Курбанисмаилом, а младшему ребенку дали имя Ислам. Когда Махачев вырос, мама рассказала, почему они с отцом сделали такой выбор. «Моя мама сказала мне: «Мы назвали тебя Исламом, и ислам пришел в наш дом еще больше». Она всегда так говорит», — вспоминал Махачев для YouTube-канала Wahed.

Фото Соцсети

Можно было бы подумать, что его первой секцией была вольная борьба или боевое самбо, но сначала юноша попробовал себя в тхэквондо, куда записался в семь лет. Там он не задержался. Махачев перешел в ушу-саньда, куда его привел Абубакар Нурмагомедов. Парни учились в 38-й гимназии Махачкалы, причем Абубакар почему-то был на два года старше одноклассников.

В секции ушу-саньда Ислам занимался четыре года в компании Абубакара, Шамиля Завурова и Хабиба. Будущие друзья познакомились именно там. Бойцы — представители разных коренных народов Дагестана. Если Нурмагомедов — аварец, то Махачев — лакец. Это означает, что и языки у них разные — так что им проще общаться на русском.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Махачев вспоминал, что в школе постоянно дрался Абубакар, но в детстве Исламу тоже приходилось постоять за себя. Сельские ребята воспринимали его как городского, а значит, слабого. Приходилось доказывать, что это не так. «Может быть, я проиграл парочку [уличных драк], но у меня очень много опыта в таких боях. Но все те парни, с кем я дрался на улице, стали моими хорошими друзьями. Стойка или борьба [в драках на улице]? Я всегда боролся», — рассказывал боец.

В ушу Ислам провел первый любительский поединок и выиграл первые соревнования. Но Махачев бросил занятия после переезда семьи в Новый Хушет, потому что дорога занимала слишком много времени. В течение пары лет он играл в футбол в селе и даже участвовал в чемпионатах среди команд республики.

Но Ислам все же вернулся к единоборствам, записавшись в секцию вольной борьбы. Оставив ее спустя год, боец обратил внимание, что Хабиб, оказывается, уже выступает по профессионалам. Этот факт мотивировал пойти в зал Абдулманапа Нурмагомедова, где со временем и началась карьера Махачева как бойца ММА.

Абдулманап Нурмагомедов, Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Параллельно с тренировками Ислам учился в вузе. Он вставал в 6 утра и делал пробежку, к 9 утра приходил в университет, а после окончания занятий ехал на тренировку к 17 часам. «Я сразу с пар ездил на тренировки, там что-нибудь перекусывал — как обычно, булку и что-нибудь попить, — и сразу у нас занятия с 17.00 до 19.00», — рассказывал боец в интервью UFC Russia. «В 20.00 выходил из зала и шел на вокзал, чтобы успеть на маршрутку. Помню, не успевал и как-то пересадками часам к десяти добирался в Хушет. На тот момент очень сильное желание было тренироваться — я такой режим держал на протяжении трех лет, пока учился в университете. Меня не освобождали первое время от занятий, чтобы я ездил на соревнования».

Все поездки сына на любительские турниры оплачивал отец Рамазан, который держал парники с помидорами и работал водителем. Однажды Махачев-младший понял, что пора становиться самостоятельным, и устроился работать охранником. Исламу повезло с начальником: бойцу позволяли отлучаться во время рабочей смены на два часа, чтобы потренироваться. А во время соревнований и сборов босс позволял Исламу не ходить на работу, но все равно платил зарплату.

В 2010 году Махачев провел бой в профессиональном панкратионе против Магомеда Бекболатова, засчитанный как дебют в ММА. Ислам продолжал карьеру в любителях, поэтому всерьез переключился на смешанные единоборства только в 2011-м, когда провел пять поединков за год. При этом он продолжал строить карьеру в боевом самбо, что привело к трем победам на чемпионатах России и одной — на первенстве мира в 2016-м. На ЧМ в Будапеште он не отдал соперникам ни одного балла, а в финале одолел болгарина Валентина Бенишева со счетом 7:0.

Контракт с UFC Махачев подписал в 2015 году, причем сразу на шесть поединков. Как боец признавался позже, он сильно пожалел, что заключил соглашение на такой долгий срок, так как это сильно отразилось на гонорарах. К дебюту Махачев готовился в зале АКА, где к тому моменту уже обосновался Хабиб. Первый день Ислама в American Kickboxing Academy получился необычным.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

«Это был первый раз [в жизни], когда я увидел клетку. В Дагестане нет клеток, у нас просто маты. И я попросил Хабиба: «Можешь, пожалуйста, сказать Хавьеру [Мендесу], что я хочу войти в клетку, провести там несколько раундов?» Хавьер сказал: «Да, но у нас есть один парень, немного крупный, он отличный ударник». Хабиб переводит мне, и я подумал: «Это мой первый спарринг в США, в АКА. Они дают мне какого-то хорошего спарринг-партнера. Я просто сказал: «Да, погнали».

В этот момент тренер сказал: «У него очень хороший хай-кик левой, будь осторожен». Мы спарринговали с Леоном Эдвардсом, я повалил его, но у нас был отличный раунд. В тот момент он работал в АКА, чтобы улучшить борьбу», — рассказывал Махачев в интервью BT Sport.

В дебютном поединке в UFC Ислам быстро задушил Лео Кунтца, а в его углу находился Абдулманап — для легендарного тренера это был первый раз, когда он секундировал ученика на турнире в США. Затем последовало безумно обидное поражение от бразильца Адриано Мартинса, который нокаутировал россиянина в первом раунде и отложил разговоры о его быстром продвижении в топ. Позже Абдулманап Магомедович рассказывал, что после того поединка он заплакал.

«Мои единственные слезы в спорте за последние годы — это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке. Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривал и сам Ислам, и Хавьер Мендес: «Он готов, обыграет...» Последнее слово было за мной. Даже сегодня у меня комок к горлу, как вспомню», — рассказывал Нурмагомедов-старший в подкасте «Мастер спорта».

Абдулманап Нурмагомедов и Ислам Махачев. Фото Соцсети

Сам Мартинс рассказывал, что во время представления бойцов Брюсом Баффером Хабиб и его отец «начали смеяться в лицо» бразильцу: «Просто хохотали. Я не понял почему. Но после боя Хабиб подошел ко мне, он был очень вежлив, поздравил меня с победой, поговорил. Махачев тоже подошел. Мне нравится отношение этих ребят к вере, это круто. То, во что они верят. Он поблагодарил меня, обнял, сказал, что Бог все знает, Аллах все знает. Я такое уважаю, это был очень хороший поступок с их стороны», — вспоминал Мартинс для YouTube-канала PVT.

После победы над Исламом бразилец не выиграл ни одного поединка. Пять он проиграл, а один был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз. У Махачева — все наоборот: он с тех пор никому не уступал. Но карьера все равно не шла гладко. В апреле 2016-го допинг-проба Ислама дала положительный результат на мельдоний, и бойца временно отстранили от поединков в UFC. Махачев знал, что умышленно он не принимал запрещенное вещество, и вскоре это подтвердилось. Результаты расследования USADA показали, что боец применял препарат в декабре 2014-го для восстановления организма при лечении аритмии.

Как рассказывал сам боец в интервью YouTube-каналу «Руки выше», сложности возникли после победы на чемпионате России по боевому самбо. Затем Махачев должен был отправиться на ЧМ в Японию и уже прошел подготовительный сбор, но за несколько дней до вылета ему сообщили, что поход за золотом отменяется из-за проблем с сердцем. Ислам уверен, что врачи сборной могли уведомить его куда раньше: интервал между первенствами России и мира составлял почти девять месяцев.

«Потому что ты выигрываешь Россию и тебя сразу отправляют на полное медобследование, и проблемы выявили уже тогда. Тогда я не стал разбираться, не знаю, может, кому-то выгодно было — сказать мне об этом прямо перед чемпионатом мира, чтобы я не мог ничего исправить», — рассуждал Ислам.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

Боец отметил, что ему сильно повезло с врачом, который сказал: «Если ты планируешь провести большую карьеру, долго выступать, то давай проведем маленькую операцию». Тот же доктор оперировал биатлониста Дмитрия Малышко — спустя полгода тот выиграл золото Олимпиады. Этот факт добавлял Исламу уверенности, что он не зря идет на риск.

И все же, несмотря на не самый сложный характер операции, боец решил о ней не распространяться: сказал всего трем-четырем близким людям, в их числе — брат и друг. Маме боец ничего не сказал, поэтому когда в крови Ислама обнаружили следы мельдония, ее в первую очередь шокировало не это, а операция на сердце, о которой сын молчал. «Ты что, провел такую операцию, никому ничего не сказал?!» — вспоминал Ислам первый звонок матери в тот момент.

Махачев рассказывал, что мельдоний ему прописал врач, а на сборах в национальной команде по боевому самбо все спортсмены получали мельдоний как спортивное питание. Ислам утверждал, что никогда не принимал препарат курсом: «Мог увидеть в шкафу пачку и съесть таблетку». Боец никогда не относился к препарату слишком серьезно или с долей опасения — по его словам, мельдоний — это «самая натуральная аскорбинка для сердца».

Проблемой был тот факт, что следы мельдония сохраняются в крови от шести до семи месяцев. Об этом говорили как Ислам, так и Абдулманап Нурмагомедов. «Он принимал до Нового года (2016-го. - Прим. «СЭ»), мы это не скрываем. Это неожиданно, но мы не думали, что мельдоний будет столько держаться в организме. Мы постараемся доказать и показать, что в 2016 году [этот препарат] не принимали. Ничего скрывать не будем», — сказал Абдулманап в интервью ТАСС.

В июле 2016-го Махачева оправдали, уже в сентябре он побил Криса Уэйда, а в ноябре стал чемпионом мира по боевому самбо в Софии. Возможно, эти победы придали Исламу уверенности — в дальнейшем он все увереннее разбирался с соперниками в UFC. После трагедии в бою с Мартинсом Исламу понадобилось три года, чтобы выйти на серию из шести побед. Среди поверженных — один из сложнейших соперников Хабиба Глейсон Тибау, нынешний представитель топ-10 легкого дивизиона Арман Царукян и победитель чемпионата мира по грэпплингу (2015 ADCC Championships) Дави Рамос.

Махачев и Глейсон Тибау сделали фото после церемонии взвешивания. Фото Соцсети

Затем Махачев взял вынужденную паузу на полтора года. За это время у него отменились три боя — с Александро Эрнандесом и Рафаэлем дос Аньосом из-за ковида и тем же РДА из-за травмы Ислама. Невезение продолжилось и в 2021 году. Ислам переехал Дрю Добера и Тиаго Мойзеса, но снова не смог подраться с Дос Аньосом — теперь повреждение получил бывший чемпион. Кстати, именно Мойзеса Ислам называл соперником, к которому испытывал наибольшее уважение.

Перед поединком с бразильцем у Махачева случилось знаковое событие в жизни, и оно никак не связано с единоборствами. Боец женился — свадьба состоялась 8 апреля 2021 года в одном из ресторанов Дагестана. На торжестве присутствовали все спортсмены, кто прошел и до сих пор проходит с Махачевым бойцовский путь, в том числе Хабиб Нурмагомедов, который узаконил отношения на восемь лет раньше, в 2013-м.

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов. Фото Соцсети

А когда-то в детстве Ислам с другим бойцом UFC Тагиром Уланбековым посещал чужие свадьбы непрошеным гостем. Друзья проникали в банкетный зал, представлялись танцорами — все для того, чтобы перекусить. Однажды парней выгнали с праздника — после того как Тагир решил не только поесть, но и станцевать. «Аккуратно пришли дети, сели, покушали — лет 10-15 назад было. Зачем идти туда и танцевать ему? Из-за этого весь балаган и получился», — смеялся Махачев в интервью UFC Russia.

В начале 2022-го должен был случиться претендентский и крайне ожидаемый поединок Махачева против Бенеила Дариуша, но ассириец выбыл за неделю до назначенной даты из-за травмы колена, и Махачеву пришлось избивать Бобби Грина. По просьбе американца бой прошел в промежуточном весе, но это не помешало Исламу получить титульник с Чарльзом Оливейрой осенью 2022-го. 22 октября в Абу-Даби Махачев отправил Оливейру в нокдаун, а затем задушил ручным треугольником во втором раунде и сразу вызвал Алекса Волкановски. Поединок двух чемпионов и лучших бойцов рейтинга pound-for-pound организовали максимально быстро — мы увидим его спустя всего лишь три с половиной месяца после победы над Оливейрой.

Время на отдых вряд ли нашлось, но когда оно есть, Ислам предпочитает конные прогулки и езду на мотоциклах. «Пацаны часто в отеле любят лежать, отдыхать. А мне нравится активный отдых. На мотоцикле, если ты сам себе не напридумываешь проблем, можно аккуратно кататься по полям, по лугам. У меня первый мотоцикл стоил 200 тысяч рублей, а вся защитная экипировка была немного дороже. То есть я создал все условия, уповаю на Всевышнего и катаюсь спокойно», — рассказывал Махачев matchtv.ru. В другом интервью боец отмечал, что сейчас у него мотоцикл модели Husqvarna TE-300 и другой ему не нужен, так как этот — один из лучших. На момент разговора (февраль 2022-го) такой мотоцикл стоил 750 тысяч рублей.

Фото Соцсети

Боец говорил, что в последнее время чаще ездит на мотоцикле, чем скачет на лошадях, но к этим животным у Ислама довольно трепетное отношение. По его словам, он тратит на содержание одной лошади 10-15 тысяч рублей в месяц. Тонна овса обходится бойцу еще в 10 тысяч рублей — этого достаточно, чтобы кормить животных целый сезон. Средняя цена одной лошади — около полумиллиона рублей, у Ислама их не меньше шести (на март 2021-го).

Чемпионский пояс теперь лежит в комнате Ислама. Боец планировал разместить его там еще до того, как одолел Оливейру, о чем рассказывал в интервью ESPN: «Вот моя комната, это третий этаж, никто сюда не заходит. Тут у меня оборудование для тренировок, книги. Я провожу здесь каждый день пару часов после тренировок. Потому что это третий этаж, никто не пойдет на третий этаж. Я могу вздремнуть здесь».

После боя с Оливейрой Ислам в первую очередь позвонил домой родителям. Поначалу он не мог добраться до мобильного около часа, но затем услышал голос матери, которая рассказала, что в честь победы сына готовит пирожки и раздает их соседям. По мнению бойца, если бы Абдулманап Нурмагомедов был жив, сначала он провел бы разбор ошибок, но в любом случае гордился бы учеником, ведь всегда верил, что именно Махачев будет следующим чемпионом UFC после Хабиба.