Но виноваты во всем только вы сами — аудитория.

Мнение

История с Хабибом и дагестанской чудо-электростанцией, снабжающей всю Западную Россию , — очень интересная культурная проблема, которая пока не оформилась до размеров серьезной повестки. Это ситуация, когда понятие «эксперт» сегодня становится тождественным понятию «известная персона».

Получается смешное искажение : о выработке электроэнергии два самых цитируемых мнения в медиа — это мнение бойца, который вообще не владеет вопросом, и блогера Ильи Варламова, который также не владеет вопросом, но сделал на один гугл-запрос больше и стал сейчас вроде как героем-просветителем. По сути же, даже после всей этой шумихи мы до сих пор не знаем реальную ситуацию с электроэнергией в Дагестане или остальной России, потому что непонятно, где искать экспертное мнение (Википедию к экспертным источникам не отношу). Сегодня эксперты на большие площадки прорываются крайне редко — народ на таких подписываться не любит, да и не различает он особо, где тут эксперт, где нет (об этом дальше).

В то же время претензия Варламова к Хабибу, что, мол, дожили, боец разъезжает с лекциями и просвещает , — очень лукавая. Во-первых, конференция, на которой Хабиб засветился с этой темой про ГЭС, была тематической — «Как побороть страх, как побеждать» и прочее. Это не было лекцией по географии или лекцией на тему, как обустроить Россию. Хабиба позвали, чтобы подстегнуть молодежь на очень простом мотивационном уровне, что он и сделал. Говорить на темы преодоления он имеет право, потому что добился результата в большом спорте. Разговор про ГЭС зашел только в самом конце, когда его спросили, почему Дагестан не может реализовать свой туристической потенциал. Во-вторых, Варламову надо спросить и себя на мотив «Позорно ничего не знача, Быть притчей на устах у всех» — ведь блогеры сегодня даже популярнее спортсменов и говорят с еще более крупных площадок.

От кого идет запрос на таких персонажей? Ведь не аист их принес. Можно, конечно, в духе некоторых комментаторов-персонажей с нашего сайта свалить все на то, что вот в СССР было чудесно и советский слон был самым большим слоном в мире, а сейчас все прогнило. Но на это, например, можно ответить : вот в царской России был Серебряный век — один из величайших культурных всплесков в истории человеческой цивилизации вообще, в Петербурге собиралось по 40 тысяч человек на стихотворные вечера Блока и Есенина, а в СССР массовой культурой стали Пугачева, Хазанов, Киркоров и прочее. Тоже вроде как деградация и дикая, нет?

Возвращаясь же к теме экспертного мнения и прочего, мне кажется, лучше всего ее подсветил один из самых занятных спикеров в сегодняшнем русскоязычном пространстве — писатель Алексей Иванов. Честно скажу, не так чтобы очень зачитываюсь его книгами, не мой автор, но проговаривает смыслы и формулирует вещи он ясно и интересно. Вот его рассуждение на поднятую нами тему (из общения с читателями на своем сайте ivanproduction.ru).

«Проблема самовыражения сейчас необычайно актуальна. И не только из-за социальных сетей. Эта проблема лежит в основе современной культурной ситуации. Согласно пирамиде Маслоу, главная потребность современного человека — самоактуализация. Она бывает двух типов: самовыражение и самореализация. Самовыражение — продвижение своей персоны, а самореализация — продвижение своих компетенций. И с компетенциями всегда проблемка.

В основе развивающейся общественной системы всегда лежит возможность самореализации, а не самовыражения. То есть возможность изменять мир благодаря своим компетенциям. Для этого необходимы социальные лифты, конкуренция, общественный запрос на прогресс и так далее. Однако наше общество поражено расползающимся параличом. И дело не только в политической системе. Общество и само по себе признаёт легитимным не компетенцию, а персону. На фиг нам академики, если депутаты по любой теме скажут, как надо делать? На фиг нам знание, если всё объяснят конспирологи, эзотерики и проповедники? На фиг нам уч е ные, инженеры, экономисты, педагоги и врачи, если все оценки дадут блогеры? Когда понятие «эксперт» становится тождественным понятию «известная персона», торжествует самовыражение. И оно всегда вед е т к застою.

В общем, жизнеспособный и необходимый культурный продукт выдает только компетенция. Необязательно компетенция в прикладном смысле. А самовыражение — десерт, который сейчас стал основным блюдом и , не дай бог , станет единственным. Тем и плохо самовыражение, что его слишком много.

Какая-нибудь блогерша Маша Морковкина пишет об «Очарованном страннике» Лескова: произведение неплохое, в середине несколько затянуто, но в целом я получила удовольствие, всем рекомендую, оценка 4. Но такое отношение противоречит законам культуры. Лесков не сдавал этой Маше экзамен, он не нуждается в ее оценках, он — не ученик, она — не учитель.

Сформированное соцсетями восприятие меняет статус художественного высказывания и статус литературы в целом. Это большая проблема для культуры, я не знаю, как с ней справиться. Деятели культуры закрывают на нее глаза, мол, ничего страшного. На мой взгляд, это страшно » .

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Что имеет в виду Алексей Иванов?

К примеру, популярный блогер-ютубер BadComedian НЕ ЯВЛЯЕТСЯ экспертом в кино — ни в российском , ни в каком угодно. Он является экспертом только в продвижении себя в блогосфере на тему кино.

Всевозможные стримеры с материалами по истории — НЕ ЯВЛЯЮТСЯ экспертами в истории, профессиональными историками и так далее. Конечно, блогер блогеру рознь. К примеру, если тот же Хабиб на своем ютуб-канале будет делать разборы боев ММА и рассказывать о нюансах подготовки — блогером он будет лишь технически. На деле это будут видеодневники самого что ни на есть эксперта в своей области.

Но случай Нурмагомедова интересен еще и тем, что у него, кажется, намечается что-то вроде « с индрома Каспарова». Когда человек достиг исключительных результатов в одном деле, ему хочется полазать и по соседним грядкам. Отсюда , например, такие заявления:

«Карьера тренера? Я могу более серьезными вещами заниматься, чем быть просто тренером. Зачем из пушки стрелять по воробьям? Дайте мне пострелять по хорошим стенам. Для чего мне просто тренировать? Даже отец в последние годы был уже больше не тренер, а общественный деятель».

И также пассаж про то, что журналисты его раскрыть не могут, обсуждать бои для него уже не особо интересно. То есть аппетит на успех и значимость у Хабиба по-прежнему волчий, но как это реализовать уже в более сложной среде, чем спорт?

Вот Гарри Каспаров — один из самых когнитивно одаренных людей за последние лет сто. Нереальная память, аналитические способности, выносливость и работоспособность мозга, сила нервной системы. Как когда-то гроссмейстер Шипов написал про него: «Вобрав в себя силу Морфи, Чигорина, Алехина и Таля, Гарри сделал еще один и очень большой шаг вперед...» Кем надо быть, чтобы вобрать в себя лучшее из четырех гениев и еще и сделать огромный шаг вперед. 20 лет подряд Каспаров был первым номером мирового шахматного рейтинга и 15 — чемпионом мира. Но при всем при этом во всех других областях , кроме шахмат , Гарри успехов не добился — ни в политике, ни в административной деятельности, ни в бизнесе.

Только в своей области знаний — шахматах — лежат все его достижения: игрок, тренер-консультант (помогал Карлсену и Накамуре), блестящий лектор и шахматный писатель. Посмотрим, как Хабиб пройдет через « синдром Каспарова » — раз бои ему уже неинтересны и хочется с «пушек пострелять».

Но самое смешное, что нам — журналистам и публике — как раз таки очень нужны , какими бы неправильными они ни были , вот эти высказывания Хабиба про ГЭС и ответы ему блогеров. Журналисты с таких заявлений получают трафик, а публика — удовольствие. Это и есть сегодняшняя журналистика — перепродажа трафика. Лицемерная аудитория часто пинает журналистов за желтизну, однако сама сделала пресс-конференцию двух карликов самым просматриваемым бойцовским видео 2021 года (14 м ил л ио н ов просмотров). Там же где-то в тройке-пятерке — история с Яндиевым и Харитоновым.

Или вот свеженький пример прямо с нашего сайта. Недавно у нас была новость «Руки Базуки проиграл бой нокаутом и травмировал гигантский бицепс». Трэш? Безусловно. Но это — самая популярная новость дня в разделе. Спрашивается, если из заголовка очевидно, что трэш, почему вы туда заходите и даете подобному материалу огромный трафик? Почему н е заходите в новость, например, где Педро Муньос интересно разбирает расклады в одном из самых ожидаемых поединков года Ян - Стерлинг? Почему Муньос вам в сто раз менее интересен? Вы же за чистый спорт? Как могут высокодуховные, чистые люди, интеллектуалы, которые поучают жизни того же Хабиба, давать подобному материалу такой трафик? Что-то тут не то.

Но плохие почему-то только журналисты. Дайте трэшу не больше десяти тысяч просмотров, пяти тысяч, чтобы неповадно было. Вот делали мы интервью, например, с Мовсаром Евлоевым. Я с огромной радостью сделал бы заголовок: «Мовсар Евлоев — о греко-римском клинче в ММА» или что-то подобное, но такое интервью прочитали бы две кошки и три собаки. Поэтому мы вынуждены пихать в заголовок Сталина, потому что иначе мы просто ничего не продадим.

А аудитория — чистенькая, в комментариях можно поучить жизни и все свалить на журналистов-разжигателей и тупых бойцов. Нет, ребята, мы все одним миром мазаны. Когда вы будете давать чисто спортивным материалам и интервью миллионы просмотров и трафик, когда будете формировать запрос не на спортсменов - лидеров мнений, блогеров-недоучек, псевдоэкспертов, псевдоисториков, псевдоаналитиков, скандалы и трэш , — тогда сможете предъявлять кому-то претензии и поучать.

Когда-то Георгий Александрович Ярцев после 1 : 7 от Португалии выдал незабываемое и печально-глубокое: «А не пора ли нам спросить с игроков?» Не пора ли и нам — спросить с самой аудитории? Если нет, тогда — кушайте молча.