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Рейес подерется с Джейкоби 8 июня на UFC Fight Night 242

Давид Хачатрян
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14-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Доминик Рейес (12-4) проведет следующий поединок против Дастина Джейкоби (19-8) 8 июня на UFC Fight Night 242 в Луисвилле, США.

Рейес идет на серии из четырех поражений. В прошлый раз он дрался в ноябре 2022-го, проиграв нокаутом Райану Спэнну (21-9) в первом раунде.

Джейкоби прошлый бой проиграл Алонзо Менифилду (15-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Дастин Джейкоби
Доминик Рейес
UFC
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