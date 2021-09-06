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Милонов — о словах Хабиба про электроэнергию: «Ему нужно аккуратно сказать, что он не прав»

08:00
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на форуме «Новое знание» о том, что Республика Дагестан снабжает электроэнергией почти всю западную часть России.

«Думаю, что ему можно простить такое неграмотное выражение. Дагестан является одним из самых злостных неплательщиков за электричество. Его долг за электроэнергию составляет миллиарды рублей. Объективно Хабиб не очень хорошо знает, как вырабатывается электроэнергия. Дагестан не может генерировать электричество в достаточных объемах. Нужно аккуратно ему сказать, что он не прав», — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

32-летний Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре прошлого года. Он провел 29 боев в ММА и во всех победил (13-0 в UFC).

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