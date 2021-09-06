Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» слова экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на форуме «Новое знание» о том, что Республика Дагестан снабжает электроэнергией почти всю западную часть России.

«Я абсолютно сторонне отношусь к словам спортсменов, особенно когда они начинают высказываться о том, в чем абсолютные дилетанты. Я думаю, надо улыбнуться и все. Нравится ему, так пусть пребывает в своем заблуждении. Сегодня они кормят электроэнергией, завтра скажут, что все молоко и весь хлеб оттуда. Все это несерьезно, надо улыбнуться и не более», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал аккуратно объяснить Нурмагомедову, что он был не прав, когда говорил про электроэнергию в Дагестане.

32-летний Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре прошлого года. Он провел 29 боев в ММА и во всех победил.