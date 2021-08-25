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Хабиб говорит, что ринг-герлз ненужные люди в спорте. Но когда-то они помогли боксу удержаться на плаву

Никита Карин
Никита Карин
Корреспондент
Сегодня, 00:20
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Разбираемся в вопросе.

23 августа на пресс-конференции, посвященной совместному турниру EFC и Fight Nights памяти Абдулманапа Нурмагомедова, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах.

Так Хабиб ответил на вопрос о развлекательной программе турнира. Боец четко выделил, что помимо рефери и ринг-анонсера 17 сентября в октагон войдут только бойцы. Нурмагомедов поставил под сомнение смысл существования ринг-герлз в единоборствах. Их функция, на первый взгляд, и правда далеко не самая важная. Но все не так просто.

Хабиб прав, основная часть работы ринг-герлз — выносить таблички с номером следующего раунда во время перерывов, с чем в теории мог бы справиться тот же рефери в ринге. Однако, чтобы полностью разобраться в сути ринг-герлз, нужно обратиться к истокам. Древнейшая форма бокса — кулачные бои, которые из обычного мордобоя постепенно превратились в спортивное состязание. Переломный момент формирования случился в 1853 году, когда в Англии согласовали и дополнили правила Лондонского призового ринга, придуманные боксером Джеком Бортоном в 1743-м.

Новый свод включал в себя 20 пунктов, в большей степени направленных на сохранение жизней боксеров, которые ежегодно умирали сотнями из-за ничтожного количества ограничений в бою. В снижении смертности бойцов помог 9-й пункт: раунд заканчивался, когда один из боксеров оказывался на полу, после чего ему давалось 30 секунд на восстановление и еще 8, чтобы добраться до угла (если он не добирался до угла за это время, то признавался проигравшим). В итоге перерывы между раундами могли сильно затянуться — от двух до пяти минут. Этому способствовали различные факторы — такие, как, например, частые обсуждения спорных моментов поединка между рефери и секундантами, а также различные трюки боксеров для увеличения времени на восстановление.

Зрелищ становилось меньше, турниры затягивались, а зрители скучали. Со временем все больше людей попросту прекращали ходить на боксерские турниры. Так как боксом интересовались в основном мужчины, у смекалистых организаторов возникла идея: чтобы между раундами на рингу выходили красивые молодые девушки в вызывающих нарядах и танцевали.

Со временем правила боев продолжали меняться и все больше походили на нынешний бокс. В 1882 году окончательно утвердились правила маркиза Куинсберри — похожие на сегодняшние. Перерыв между раундами теперь был строго ограничен одной минутой, поэтому в танцевальных номерах уже не было надобности. Иногда их показывали между поединками.

Первым, кто использовал похожий принцип с танцами, стал промоутер Билл Миллер. В мае 1965 года Миллер провел боксерский турнир в Лас-Вегасе, где главным событием было противостояние Флойда Паттерсона и Джорджа Чувало. Именно там между раундами впервые вышли девушки в купальниках с номерными табличками. Промоутер объяснил смелое нововведение тем, что таким образом добавил в шоу развлекательную ценность, которая отвлекает от жестокости происходящей в ринге.

Журнал The Ring опубликовал материал, посвященный турниру, с фотографиями тех самых девушек — и продажи номера взлетели до небес. Следующие турниры Миллера получали большее внимание, чем турниры других промоутеров, поскольку ринг-герлз вызывали обсуждения, уходящие за пределы тематических спортивных издательств, что, помимо прочего, привлекало и новых спонсоров. Впоследствии успешный опыт переняли организаторы боксерских шоу во всех уголках мира.

И не только боксерских. Еще в 1960-х появилась первая грид-герл — Роза Огава. А в 1967-м, перед стартом автогонки «24 часа Ле-Мана», кгонщикам и зрителям вышли сразу несколько грид-герл, одетых в одном стиле. Позже в велоспорте зародилась традиция подиум-герлз. Так, на «Джиро д'Италия», «Тур де Франс», «Вуэльте» красотки приносили гонщикам награды и целовали их в щеку (правда, ну «Тур де Франс» . Не отстал даже профессиональный дартс, где сегодня уже трудно представить хоть один турнир без эффектных дам.

Конечно же, есть ринг-герлз и в смешанных единоборствах. Тут они более известны, как октагон-герлз. И многие из них стали популярнее бойцов. Например, Арианни Селесте (UFC), Бритни Палмер (UFC), Мерседес Террелл (Bellator). Есть октагон-герлз и в Fight Nights. А вот где их нет (помимо лиги Хабиба) — так это промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA), который принадлежит представителям Чечни.

Кстати, насчет ринг-герлз у Хабиба спрашивали еще в ноябре прошлого года — на пресс-конференции по поводу создания EFC. «Я извиняюсь, а у вас нехватка женского... В чем у вас проблема? — сказал тогда Нурмагомедов журналисту. — Я даже не думал об этом. Даже в мыслях не было такого. Хороший вопрос. У Eagle FC нормально с женщинами, у нас нет конфликтов с женщинами. Вы не думайте, что у нас какие-то взгляды в сторону женщин. У нас нормально все с ними, поверьте мне».

Изначально ринг-герлз были нужны боксу и другим видам спорта, чтобы решить проблему удержания внимания зрителей на поединках, и для привлечения новой публики (как, например, в 1965-м). Возможно, тогда они и правда помогли. Сейчас же появление красивых девушек на бойцовских турнирах скорее традиция. То есть мнение Хабиба как минимум не лишено логики. Вряд ли кто-то из фанатов ММА во время просмотра боев АСА задумывался над тем, как же ему не хватает созерцания ринг-герлз.

Однако за хорошим боем стоит жестокость. А ринг-герлз — красивая картинка, которая хоть на мгновение, но может от этой жестокости отвлечь, посылая зрителю милые воздушные поцелуйчики. Эта минута между раундами может напомнить, что бокс и ММА — это только спорт, а происходящее вокруг ринга/клетки — шоу.

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