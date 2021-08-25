Хабиб говорит, что ринг-герлз ненужные люди в спорте. Но когда-то они помогли боксу удержаться на плаву

Разбираемся в вопросе.

23 августа на пресс-конференции, посвященной совместному турниру EFC и Fight Nights памяти Абдулманапа Нурмагомедова, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает ринг-герлз самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах.

Так Хабиб ответил на вопрос о развлекательной программе турнира. Боец четко выделил, что помимо рефери и ринг-анонсера 17 сентября в октагон войдут только бойцы. Нурмагомедов поставил под сомнение смысл существования ринг-герлз в единоборствах. Их функция, на первый взгляд, и правда далеко не самая важная. Но все не так просто.

Хабиб прав, основная часть работы ринг-герлз — выносить таблички с номером следующего раунда во время перерывов, с чем в теории мог бы справиться тот же рефери в ринге. Однако, чтобы полностью разобраться в сути ринг-герлз, нужно обратиться к истокам. Древнейшая форма бокса — кулачные бои, которые из обычного мордобоя постепенно превратились в спортивное состязание. Переломный момент формирования случился в 1853 году, когда в Англии согласовали и дополнили правила Лондонского призового ринга, придуманные боксером Джеком Бортоном в 1743-м.

Новый свод включал в себя 20 пунктов, в большей степени направленных на сохранение жизней боксеров, которые ежегодно умирали сотнями из-за ничтожного количества ограничений в бою. В снижении смертности бойцов помог 9-й пункт: раунд заканчивался, когда один из боксеров оказывался на полу, после чего ему давалось 30 секунд на восстановление и еще 8, чтобы добраться до угла (если он не добирался до угла за это время, то признавался проигравшим). В итоге перерывы между раундами могли сильно затянуться — от двух до пяти минут. Этому способствовали различные факторы — такие, как, например, частые обсуждения спорных моментов поединка между рефери и секундантами, а также различные трюки боксеров для увеличения времени на восстановление.

Зрелищ становилось меньше, турниры затягивались, а зрители скучали. Со временем все больше людей попросту прекращали ходить на боксерские турниры. Так как боксом интересовались в основном мужчины, у смекалистых организаторов возникла идея: чтобы между раундами на рингу выходили красивые молодые девушки в вызывающих нарядах и танцевали.

Со временем правила боев продолжали меняться и все больше походили на нынешний бокс. В 1882 году окончательно утвердились правила маркиза Куинсберри — похожие на сегодняшние. Перерыв между раундами теперь был строго ограничен одной минутой, поэтому в танцевальных номерах уже не было надобности. Иногда их показывали между поединками.

Первым, кто использовал похожий принцип с танцами, стал промоутер Билл Миллер. В мае 1965 года Миллер провел боксерский турнир в Лас-Вегасе, где главным событием было противостояние Флойда Паттерсона и Джорджа Чувало. Именно там между раундами впервые вышли девушки в купальниках с номерными табличками. Промоутер объяснил смелое нововведение тем, что таким образом добавил в шоу развлекательную ценность, которая отвлекает от жестокости происходящей в ринге.

Silver Slipper ring girl from Feb 1969 issue of The Ring, and a mention of Miller, The Hacienda and his ring girls from Ring, May of 1965 pic.twitter.com/goUZmwvfEs — Patrick Connor (@PatrickMConnor) November 29, 2019

Журнал The Ring опубликовал материал, посвященный турниру, с фотографиями тех самых девушек — и продажи номера взлетели до небес. Следующие турниры Миллера получали большее внимание, чем турниры других промоутеров, поскольку ринг-герлз вызывали обсуждения, уходящие за пределы тематических спортивных издательств, что, помимо прочего, привлекало и новых спонсоров. Впоследствии успешный опыт переняли организаторы боксерских шоу во всех уголках мира.

И не только боксерских. Еще в 1960-х появилась первая грид-герл — Роза Огава. А в 1967-м, перед стартом автогонки «24 часа Ле-Мана», кгонщикам и зрителям вышли сразу несколько грид-герл, одетых в одном стиле. Позже в велоспорте зародилась традиция подиум-герлз. Так, на «Джиро д'Италия», «Тур де Франс», «Вуэльте» красотки приносили гонщикам награды и целовали их в щеку (правда, ну «Тур де Франс» . Не отстал даже профессиональный дартс, где сегодня уже трудно представить хоть один турнир без эффектных дам.

and this is Rosa Ogawa the 1st grid girl or how the are called in Japan the race queen pic.twitter.com/rM78MhSS0O — Tammy Gorali (@tammygorali) May 17, 2017

Конечно же, есть ринг-герлз и в смешанных единоборствах. Тут они более известны, как октагон-герлз. И многие из них стали популярнее бойцов. Например, Арианни Селесте (UFC), Бритни Палмер (UFC), Мерседес Террелл (Bellator). Есть октагон-герлз и в Fight Nights. А вот где их нет (помимо лиги Хабиба) — так это промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA), который принадлежит представителям Чечни.

Кстати, насчет ринг-герлз у Хабиба спрашивали еще в ноябре прошлого года — на пресс-конференции по поводу создания EFC. «Я извиняюсь, а у вас нехватка женского... В чем у вас проблема? — сказал тогда Нурмагомедов журналисту. — Я даже не думал об этом. Даже в мыслях не было такого. Хороший вопрос. У Eagle FC нормально с женщинами, у нас нет конфликтов с женщинами. Вы не думайте, что у нас какие-то взгляды в сторону женщин. У нас нормально все с ними, поверьте мне».

Изначально ринг-герлз были нужны боксу и другим видам спорта, чтобы решить проблему удержания внимания зрителей на поединках, и для привлечения новой публики (как, например, в 1965-м). Возможно, тогда они и правда помогли. Сейчас же появление красивых девушек на бойцовских турнирах скорее традиция. То есть мнение Хабиба как минимум не лишено логики. Вряд ли кто-то из фанатов ММА во время просмотра боев АСА задумывался над тем, как же ему не хватает созерцания ринг-герлз.