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Дрикус дю Плесси: «Прохазка мал для полутяжелого веса. Ему нужно спуститься в средний»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) отметил, что экс-чемпион в полутяжелом весе Иржи Прохазка (30-4) должен перейти в средний вес.

«Я думаю, что Прохазке нужно спуститься в средний вес. Я видел вес Прохазки в UFC Performance Institute и думаю, что он слишком мал для полутяжелого веса. Он двигается легче меня, я это знаю», — сказал дю Плесси Shadow Banned.

Прохазка победил Александра Ракича (14-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Дрикус Дю Плесси
Иржи Прохазка
UFC
ММА
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