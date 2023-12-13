Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 11:58

Илич: «Исмаилов будет обязан дать мне бой за золотой пояс RCC после моей победы над Шлеменко»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сербский боец Александр Илич убежден, что после второй победы над россиянином Александром Шлеменко он проведет бой за золотой пояс RCC с Магомедом Исмаиловым.

«Все зависит от того, какие предложения будут в моей карьере. ММА для меня на первом месте. Я считаю, что в прошлый раз, когда я нокаутировал Шлеменко, а он провел стердаун с Магомедом Исмаилом сразу после нашего боя, все было немножко по-дурацки, потому что он только что проиграл мне, а дуэль взглядов была у них. Если в эту пятницу я побью Шлеменко, а я могу его побить, Магомед Исмаилов просто обязан дать мне бой за красивый золотой пояс RCC», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Илича.

Илич и Шлеменко проведут реванш 15 декабря в главном событии турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Их первый поединок состоялся в августе 2022-го и завершился на 21-й секунде победой серба техническим нокаутом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ilich-ismailov-budet-obyazan-dat-mne-boi-posle-moei-pobedy-nad-shlemenko-314850/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
1
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илич сравнил Шлеменко с зомби в комплементарной форме: «Люди должны восхищаться его несгибаемой волей»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости