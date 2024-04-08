Штырков проведет бой против Бархударяна 11 мая

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Российский боец ММА Иван Штырков выйдет в октагон против соотечественника Давида Бархударяна на турнире RCC 19, сообщает пресс-служба лиги.

Турнир пройдет 11 мая в Екатеринбурге. В главном бою встретятся россиянин Александр Шлеменко и представитель Казахстана Куат Хамитов.

24 февраля Штырков уступил единогласным решением судей соотечественнику Вагабу Вагабову на турнире RCC 18. Бой проходил в формате трех раундов по правилам кикбоксинга.

Бархударян в последнем поединке победил Артура Гусейнова. Бой состоялся в феврале на турнире AMC Fight Nights 118.