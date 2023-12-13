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Сегодня, 16:03

Минаков может провести бой против Вагабова в RCC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Виталий Минаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов может сразиться с экс-чемпионом Bellator в тяжелом весе Виталием Минаковым на одном из турниров RCC в Екатеринбурге. Об этом сообщил «СЭ» глава RCC Николай Клименко.

«Сейчас с ним в процессе переговоров, — сказал Клименко. — Вот буквально на той неделе общались, обсуждаем условия. Просто пока у меня нет времени добить этот вопрос. Думаю, после ивента [RCC 17] снова пообщаемся, сделаем какие-то предложения».

«У нас в планах провести бой Минаков — Вагабов, — добавил он. — Понятийно все готовы, вопрос в условиях, и вот здесь чуть-чуть вот... Нужно понять, когда мы можем сделать этот бой. В планах у нас был конец февраля. Если у нас с Вагабом не получится, то может сделаем бой с иностранцем. Но в плане медиа будет интереснее сделать бой с Вагабом».

В главном событии турнира RCC 17, который пройдет 15 декабря в Екатеринбурге, Александр Шлеменко сразится с сербом Александром Иличем. В их первом противостоянии победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Илич.

Вагаб Вагабов
Виталий Минаков
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