Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 03:35

Алексеева: «Надеюсь, что в бою Шлеменко и Хамитова будет заруба»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала грядущий бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

«Первая эмоция после анонса их боя была — ого, ничего себе. Чаще всего соперников Шлеменко привозили из заграницы, а тут он проведет бой с представителем соседской, братской страны Куатом Хамитовым. Куат — казахстанская звезда MMA, а Шлеменко и вовсе звезда мировая. Конечно, немного смущает их разница в весе, но, я думаю, что в этом поединке сыграла роль финансовая составляющая. Бой пройдет в России, и все придут поболеть за «Шторма».

Я надеюсь, что в этом бою будет заруба. Бывает, когда люди получают хорошие гонорары, они уже выходят и просто проводят своеобразный аналог спарринга. Такое неинтересно смотреть. У Шлеменко есть большой плюс — когда он дерется, то всегда идет вперед и пытается нокаутировать соперника. Несмотря на то, что возраст у Александра уже немаленький, не факт, что за счет скорости и передвижений Хамитов сможет Шлеменко измотать. Будем надеяться, что соперники подойдут к бою «голодными» и покажут яркий бой", — цитирует MMA.Metaratings.ru Алексееву.

Бой Шлеменко и Хамитова пройдет 4 мая в Челябинске на турнире RCC 19.

0
Читайте также
Форвард «Питтсбурга» Малкин оформил дубль после приезда родителей
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Магнитка» засушила «Спартак» и отправила Ковальчука в отпуск. Или на пенсию?
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамазан Исмаилов: «Возможно, Шлеменко решил подраться с Хамитовым вместо Галиева из-за денег»
Новости
RSS RSS
Все новости