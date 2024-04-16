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Сегодня, 06:38

Исмаилов назвал бой, за который ему заплатили самый большой гонорар

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) заявил, что за бой по правилам бокса против Ивана Штыркова (22-2) он получил самый большой в своей карьере гонорар.

«Не стратегично говорить о своих гонорарах, по крайней мере, в России. Это в Америке, когда говорят, что зарабатывают много, им платят больше, когда в России говоришь, что зарабатываешь много, у тебя денег становится меньше. Самый большой куш — это, наверное, за противостояние со Штырковым по боксу», — сказал Исмаилов на семинаре на тему «Трудности в спорте на пути к большим победам».

Исмаилов победил Штыркова весной 2023-го на RCC Boxing Promotions решением судей (60-54, 59-55, 57-57).

Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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