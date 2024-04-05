Бикрев уверен, что Хамитов победит Шлеменко

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев считает Куата Хамитова фаворитом в поединке против Александра Шлеменко.

«Куат выиграет. Я ставлю на него. Он не будет драться с Шлеменко, будет бороться. Хамитов хорошо отборолся с Марифом Пираевым. Куат ниже ростом и базовый борец. Он не будет в стойке работать. Полагаю, что бой получится не очень интересным. Встреча пройдет в партере. Не уверен, что Саша сможет защититься. Два тейкдауна — два раунда. Победа. Почему-то все Куата списывают. Верю в Хамитова», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

Поединок Шлеменко и Хамитова пройдет 11 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 19. На счету Хамитова 24 победы, восемь поражений и одна ничья. В активе Шлеменко 63 победы, 15 поражений и одна ничья.