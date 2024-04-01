Туменов: «Не могу назвать фрик-боем противостояние Шлеменко и Хамитова»

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов оценил шансы на победу казахстанца Куата Хамитова в поединке с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко на турнире RCC 19 в Екатеринбурге.

«Интрига есть. Александр Шлеменко — возрастной боец, в этом году ему будет 40 лет. Хамитов тоже немолодой. Избиения не будет. Александр выиграет за счет габаритов и опыта. Не могу назвать фрик-боем. Хамитов и Шлеменко — опытные бойцы. Разница в габаритах большая, а в целом хороший бой для обоих», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

4 мая в главном событии турнира RCC 19 в Екатеринбурге Шлеменко (63-15) проведет бой с Хамитовым (24-8-1). В последнем поединке в декабре 2023 года Шлеменко победил техническим нокаутом в первом раунде серба Александра Илича и взял у него реванш за поражение в августе 2022 года.