Экс-боец UFC Антигулов станет соперником Штыркова на RCC 19

Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов встретится с Иваном Штырковым на турнире RCC 19.

Соперник Штыркова менялся уже несколько раз. Сначала он должен был биться с Давидом Бархударяном, а позже от боя с ним отказался Шамиль Гамзатов.

37-летний Антигулов дебютирует в RCC. На его счету 21 победа и 10 поражений в смешанных единоборствах.

35-летний Штырков возвращается в ММА после четырех поединков по правилам кикбоксинга и бокса.