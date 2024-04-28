Экс-боец UFC Антигулов станет соперником Штыркова на RCC 19
Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов встретится с Иваном Штырковым на турнире RCC 19.
Соперник Штыркова менялся уже несколько раз. Сначала он должен был биться с Давидом Бархударяном, а позже от боя с ним отказался Шамиль Гамзатов.
37-летний Антигулов дебютирует в RCC. На его счету 21 победа и 10 поражений в смешанных единоборствах.
35-летний Штырков возвращается в ММА после четырех поединков по правилам кикбоксинга и бокса.
Источник: RCC
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