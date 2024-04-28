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Сегодня, 13:51

Экс-боец UFC Антигулов станет соперником Штыркова на RCC 19

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов встретится с Иваном Штырковым на турнире RCC 19.

Соперник Штыркова менялся уже несколько раз. Сначала он должен был биться с Давидом Бархударяном, а позже от боя с ним отказался Шамиль Гамзатов.

37-летний Антигулов дебютирует в RCC. На его счету 21 победа и 10 поражений в смешанных единоборствах.

35-летний Штырков возвращается в ММА после четырех поединков по правилам кикбоксинга и бокса.

Источник: RCC
Гаджимурад Антигулов
Иван Штырков
ММА
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