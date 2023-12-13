Илич сравнил Шлеменко с зомби в комплементарной форме: «Люди должны восхищаться его несгибаемой волей»

Сербский боец Александр Илич считает, что среди персонажей комиксов нет героев, похожих на российского средневеса Александра Шлеменко.

«Мне кажется, ни один персонаж из Вселенной DC не подходит Шлеменко. Он — зомби, никогда не останавливается, всегда идет вперед, возвращается во все поединки. Я считаю, что несгибаемая воля Александра Шлеменко это то, чем должны восхищаться люди и то, с чего они должны брать пример», — приводит «РБ Спорт» слова Илича.

Илич и Шлеменко проведут реванш 15 декабря в главном событии турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Их первый поединок состоялся в августе 2022-го и завершился на 21-й секунде победой серба техническим нокаутом.