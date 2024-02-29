Шлеменко подерется с Хамитовым 4 мая на RCC 19 в Челябинске

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (64-15) проведет следующий поединок против 36-летнего казахского бойца Куата Хамитова (24-8) 4 мая на RCC 19 на арене «Трактора» в Челябинске, сообщает лига в соцсетях.

Шлеменко в прошлом бою победил Александра Илича (15-6) техническим нокаутом в первом раунде. Реванш состоялся 15 декабря 2023-го в Екатеринбурге в турнире RCC 17.

Хамитов идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Залимхана Юсупова (19-15) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 мая 2023-го на Hardcore FC в Алматы, Казахстан.