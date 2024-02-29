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29 февраля, 11:30

Шлеменко подерется с Хамитовым 4 мая на RCC 19 в Челябинске

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (64-15) проведет следующий поединок против 36-летнего казахского бойца Куата Хамитова (24-8) 4 мая на RCC 19 на арене «Трактора» в Челябинске, сообщает лига в соцсетях.

Шлеменко в прошлом бою победил Александра Илича (15-6) техническим нокаутом в первом раунде. Реванш состоялся 15 декабря 2023-го в Екатеринбурге в турнире RCC 17.

Хамитов идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Залимхана Юсупова (19-15) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 мая 2023-го на Hardcore FC в Алматы, Казахстан.

Александр Шлеменко
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