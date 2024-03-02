Гришин заявил, что готов дать реванш Бакытжанулы после его официальных извинений

Бывший боец UFC Максим Гришин ответил Асылжану Бакытжанулы, выразившему желание провести реванш с ним на турнире RCC 19.

«Главное, хочу акцентировать внимание на том, что Асылжан просит провести именно реванш. Это верный и очевидный показатель того, что Асылжан признает поражение. Конечно, я предоставлю ему этот шанс. Но только после того, как он официально извинится перед мной за поведение, оскорбления и неуважение, проявленное его фанатами, посчитавшими, что он победил. Это видели представители лиги и сам Асылжан. Это будет пустяком, если его слова о взаимном уважении не пустой звук. Лично для меня это важно, потому что все высказывания в мой адрес видела семья, и команда. Асылжан, ход за тобой, прояви мужество», — цитирует Гришина MMA.Metaratings.ru.

В декабре 2023 года Гришин одержал победу над Бакытжанулы на турнире RCC 17 в Екатеринбурге. После поединка команда казахстанского бойца подала апелляцию на это решение. Коллегия независимых судей из Союза ММА России присудила победу Бакытжанулы со счетом 29:28. Однако бой был признан несостоявшимся, так как по правилам лиги запрещено менять решение в пользу другого бойца по результатам апелляции.