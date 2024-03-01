Хамитов — о поединке с Шлеменко: «Встретятся два больших имени в ММА»

Казахстанский боец Куат Хамитов поделился мнением о предстоящем поединке против россиянина Александра Шлеменко.

«Контракт подписан. Не думаю, что бой сорвется. На данный момент это самый актуальный и обсуждаемый поединок. Предложен ли нам за него в RCC гонорар намного меньше, чем в организации, не сумевшей обеспечить выполнение обязательств по предыдущему бою? Разница небольшая, на самом деле. Где-то цена рядом.

Тут все зависит от многих факторов — от того, захотят ли посмотреть поединок болельщики, от телевидения и так далее. Встречаются два больших имени в этом виде спорта — все уже сделано! Независимо от продаж билетов и других моментов, точка в переговорах поставлена», — приводит слова Хамитова Legalbet.kz.

Поединок Хамитов — Шлеменко пройдет 4 мая на турнире RCC 19 в Челябинске. На счету 36-летнего Хамитова 26 побед, семь поражений и две ничьи в ММА, у 39-летнего Шлеменко 64 выигрыша, 15 поражений и одна ничья.