Альберт Туменов дал прогноз на бой Шлеменко и Хамитова

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) считает, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (64-15) победит казахского бойца Куата Хамитова (24-8) за счет опыта и габаритов.

«Интрига есть. Александр Шлеменко — возрастной боец, в этом году ему будет 40 лет. Хамитов тоже немолодой. Избиения не будет. Александр выиграет за счет габаритов и опыта. Не могу назвать фрик-боем. Хамитов и Шлеменко — опытные бойцы. Разница в габаритах большая, а в целом хороший бой для обоих», — сказал Туменов Meta Fight.

Шлеменко и Хамитов подерутся 4 мая на RCC 19 на арене «Трактора» в Челябинске.