Хамзин не смог назвать фаворита поединка между Шлеменко и Хамитовым

Российский боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин оценил расклад сил в поединке между Александром Шлеменко и Куатом Хамитовым.

Бой состоится 4 мая в Челябинске на арене «Трактора» и станет главным событием турнира RCC 19.

«Шлеменко — природный средневес, а Хамитов — легковес, ему придется подниматься на две категории выше. Ему будет нелегко в этом бою со Шлеменко. Мне кажется, бой пройдет всю дистанцию, но касательно победителя ничего сказать не могу, шансы 50/50», — цитирует Хамзина MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 39-летний Шлеменко одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

На счету 36-летнего Хамитова, представляющего Казахстан, 24 победы, восемь поражений и одна ничья.