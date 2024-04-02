Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 07:59

Штырков: «Скорее всего, подерусь с Немковым или Гришиным»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Иван Штырков (22-2) проведет следующий поединок либо с Виктором Немковым (31-8), либо с Максимом Гришиным (33-10).

«С руководством вроде уже все согласовали на 4 мая, но до конца пока непонятно. Переговоры с потенциальными соперниками идут. RCC хочет со мной в противостояниях делать громкие имена. Выбора не очень много. Список соперников не сильно изменился. Это ребята, с которыми не получилось сразиться по тем или иным причинам: Виктор Немков и Максим Гришин. Конечно, разговоры с Вовой Минеевым, мы с ним так и остались на конец года. Сомневаюсь, что сейчас что-то будет, потому что анонсировали его бой с Глуховым в апреле. Вагаб Вагабов? Наверное, нет. Скорее всего, Немков или Гришин», — сказал Штырков Meta Fight.

Штырков в прошлом бою по правилам кикбоксинга проиграл Владимиру Минееву (16-1) единогласным решением судей. Бой состоялся 18 ноября 2023-го на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=32ICeZ3bIsA.
Иван Штырков
1
0
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
Руководство идет в церковь, Бонгонда хочет видеть «убийц», а Мостовой опять против Абаскаля. Что происходит в «Спартаке» перед кубковым матчем с «Зенитом»
Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альберт Туменов дал прогноз на бой Шлеменко и Хамитова
Новости
RSS RSS
Все новости