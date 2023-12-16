Камил Гаджиев: «Все эксперименты Олейника с ударкой обычно заканчиваются плохо»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поединке российского тяжеловеса Алексея Олейника с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Не считаю, что Олейник одержал уверенную победу. Конечно, досрочная победа не оставляет вопросов, но в целом бой протекал для Леши довольно нервно. Каждый раз, когда он дерется в стойке, заставляет нервничать. Он пропускал удары, а в тяжелом весе от этого можно упасть в любой момент. Завершение боя было логичным. В бою Олейника всегда должно быть именно так. Все его эксперименты с ударкой и с чем угодно, кроме досрочного удушения, обычно заканчиваются плохо», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Поединок тяжеловесов на турнире RCC 17 в Екатеринбурге завершился во втором раунде. Олейник победил удушающим приемом.

На счету 46-летнего россиянина теперь 61 победа, 18 поражений и 1 ничья в ММА. В активе 36-летнего представителя Бразилии 22 поединка, 13 побед и 9 поражений.