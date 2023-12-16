Корешков назвал «бредом» слова о подкупе поединка между Шлеменко и Иличем

Боец ММА Андрей Корешков поделился мнением о возможном подкупе поединка между россиянином Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем на турнире RCC 17, который состоялся 15 декабря в Екатеринбурге. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

«Ну кто это пишет? Люди с подставных страниц. Где бой куплен? Очередной бред, люди просто стебутся. Нужно быть полным кретином, чтобы не увидеть настоящий бой. Что касается остановки, лучше обратиться к рефери. Он увидел ситуацию, в которой можно было остановить. После удара Илич застонал, закричал, зажестикулировал и повернулся на бок. Наверное, это и было сигналом для остановки. Иличу давали шансы, он восстанавливался. Но рефери Вячеслав Киселев, наверное, увидел одностороннее избиение. Можно его понять.Шлеменко дрался умно и неоднобоко. Делал то, что получается хорошо», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

Первый бой между спортсменами на турнире RCC 12 завершился победой Илича. Тогда серб победил россиянина техническим нокаутом.

На счету 39-летнего Шлеменко — 63 победы, 15 поражений, 1 ничья и 1 бой был признан несостоявшимся.