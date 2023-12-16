Шлеменко обратился к Исмаилову с предложением провести реванш: «Мага, выскажись»

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что хотел бы провести реванш с Магомедом Исмаиловым.

«Хотелось бы, чтобы следующим соперником был Магомед Исмаилов. Как там Мага? Мага, как ты? Выйти, выскажись. Фразу «Русские, вперед» я сказал не для того, чтобы его вызвать. Меня поддержали в социальных сетях пацаны из «Северной трибуны». Они не смогли приехать. Я просто передал им привет. Я точно также поддерживал наших русских пацанов», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Шлеменко против Исмаилова прошел в декабре 2022 года. Тогда Исмаилов победил решением судей.

39-летний Шлеменко всего провел 78 боев за карьеру. Он одержал 62 победы, потерпел 15 поражений, один его бой завершился ничьей и еще один был признан несостоявшимся. На счету 37-летнего Исмаилова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА.