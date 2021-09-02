Звезда кикбоксинга Аскеров вызвал бывшего бойца UFC Мендеса на кулачный бой

Звезда К-1 россиянин Джабар Аскеров выразил заинтересованность в проведении кулачного боя против бывшего претендента на титул UFC в полулегком весе Чада Мендеса.

«Эй, мальчик (Чад Мендес), давай устроим настоящий бой, а не эту чушь, как в случае с ютубером, папиным сынком Джейком Полом, который никогда со дна не поднимался на самую вершину!

Давай покажем людям, что такое настоящий бой, и у тебя будет шанс проверить на себе дагестанские выстрелы! Поверь мне, с этим будет намного сложнее справиться, чем с этим ирландским чудиком, Конором Макгрегором".

«На сколько боев ты подписал контракт? На 3? После боя со мной ты больше не захочешь драться», — написал Аскеров в своем Instagram.

В начале августа Чад Мендес решил возобновить профессиональную карьеру, подписав контракт с топовой лигой кулачных боев Bare Knuckle FC. Свой последний бой в ММА он провел в декабре 2018 года на UFC 232, уступив действующему чемпиону полулегкого дивизиона Алексу Волкановски. На счету Мендеса в ММА 18 побед при 6 поражениях.

В августе 2019 года Аскеров провел полуфинальный поединок в рамках азиатского промоушена The One, потерпев поражение от Сами Санье судейским решением по итогам трех раундов. В кикбоксинге у 35-летнего россиянина 98 побед и 34 поражений.