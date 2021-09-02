«Ты его обожаешь» Менеджер Хабиба ответил на троллинг Макгрегора по поводу ринг-герлз
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил на шутку ирландского бойца Конора Макгрегора.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях потроллил Хабиба за идею отказаться от ринг-герлз, который выносят таблички с номерами раундов.
Ирландец опубликовал картинку в стиле «Симпсонов», на которой Хабиб закрывает глаза, увидев двух сексуальных девушек.
«Ты хочешь быть хотя бы наполовину таким человеком, как он. Ты его обожаешь», — написал Абдель-Азиз в Twitter.
Напомним, Нурмагомедов сказал по поводу ринг-герлз следующее: «Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это мое личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте».
You wish you half of the man he is You admire him https://t.co/bfmPUEuu1y— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) September 1, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю