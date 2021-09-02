«Ты его обожаешь» Менеджер Хабиба ответил на троллинг Макгрегора по поводу ринг-герлз

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил на шутку ирландского бойца Конора Макгрегора.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях потроллил Хабиба за идею отказаться от ринг-герлз, который выносят таблички с номерами раундов.

Ирландец опубликовал картинку в стиле «Симпсонов», на которой Хабиб закрывает глаза, увидев двух сексуальных девушек.

«Ты хочешь быть хотя бы наполовину таким человеком, как он. Ты его обожаешь», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Напомним, Нурмагомедов сказал по поводу ринг-герлз следующее: «Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это мое личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте».