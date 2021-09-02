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В семье скандального бойца ММА Вячеслава Дацика родилась дочка

12:08
Вячеслав Дацик. Фото «СЭ» Сторис Вячеслава Дацика. Фото Instagram
Вячеслав Дацик. Фото «СЭ»
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Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик стал отцом. Об этом «Рыжий Тарзан» сообщил в своем Instagram. Девочка родилась 2 сентября в 02.30. Вес — 3150 г, рост — 49 см.

«Дождались нашу чемпионку — Валькирию Злату», — прокомментировал спортсмен рождение дочери.

Сторис Вячеслава Дацика. Фото Instagram
Сторис Вячеслава Дацика. Фото Instagram

В своем последнем бою, который состоялся 13 августа в Москве, тяжеловес Дацик победил Данияла Т-34 Эльбаева единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам бокса.

В смешанных единоборствах у 41-летнего Дацика 6 побед и 8 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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