В семье скандального бойца ММА Вячеслава Дацика родилась дочка

Российский боец ММА и боксер Вячеслав Дацик стал отцом. Об этом «Рыжий Тарзан» сообщил в своем Instagram. Девочка родилась 2 сентября в 02.30. Вес — 3150 г, рост — 49 см.

«Дождались нашу чемпионку — Валькирию Злату», — прокомментировал спортсмен рождение дочери.

Сторис Вячеслава Дацика. Фото Instagram

В своем последнем бою, который состоялся 13 августа в Москве, тяжеловес Дацик победил Данияла Т-34 Эльбаева единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам бокса.

В смешанных единоборствах у 41-летнего Дацика 6 побед и 8 поражений.