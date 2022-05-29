Тренеры Волкова не смогли получить американские визы перед его следующим боем в UFC

Тренерский штаб Александра Волкова (34-10) не смог получить американские визы перед поединком бойца против Жаирзиньо Розенструйка (12-3).

«Тренеры Александра Волкова не успели получить американские визы. В США его подводят к бою наши знакомые специалисты», — сообщили ТАСС в команде Волкова.

33-летний российский тяжеловес сразится с 34-летним суринамцем Розенструйком 4 июня на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада). В прошлом бою Волков проиграл в первом раунде болевым приемом на руку британскому бойцу Тому Аспиналлу. Розенструйк уступил в последнем поединке Кертису Блэйдсу решением судей.