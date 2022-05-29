Нарколог Шуров считает, что у Александра Емельяненко алкогольная зависимость

Нарколог Василий Шуров считает, что бойца Александра Емельяненко (28-9) надо лечить.

«Можно говорить, что у него алкогольная зависимость. Запойный тип употребления, — приводит life.ru слова Шурова. — Сейчас его показали на интервью после запоя. Если он остановится, соберется и вернется к тренировкам, я думаю, что он частично восстановится. А так мы видим определенную деградацию, что он говорит, делает. История давняя алкогольной зависимости. К сожалению, человек серьезно не лечился, а только подлечивался. Запой купировался, ему помогли, восстанавливали, потом через какое-то время он срывался. Конечно, все печально. Но сам по себе Емельяненко — это такой феномен. Он может быстро победить сильного противника или проиграть более слабому. Он очень непредсказуем».

По словам специалиста, спортсмена необходимо положить в реабилитационный центр.

«Конечно, алкоголь сильно ухудшает состояние. Вероятность, что его побьют, повышается в разы. Но тут уже все: возраст, зависимость. С сильным соперником он, скорее всего, не справится. Если это какой-то шуточный бой, это одна история. Если там серьезный титулованный соперник, скорее всего, он Емельяненко разделает. У него достаточно крепкий организм. Тренированный по алкоголю, по сотрясению мозга, по боям, он и в тюрьме посидел. Я думаю, не стоит недооценивать степень его здоровья. Справится. То, что он точно не умрет, инфаркт не получит, — это 100%. Он очень тренированный человек во всех отношениях. А так, конечно, его надо лечить. Класть на реабилитацию. Попытаться как-то глобально решить вопрос. Он же годами только подлечивается, на несколько дней поступает в больницу, под капельницу, почистили, и он дальше продолжает тот же образ жизни», — заявил Шуров.

Следующий бой Емельяненко должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) в сентябре на Hardcore Boxing в Москве.