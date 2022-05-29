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Сегодня, 16:06

Конор Макгрегор: «Энтони Джошуа будет сложно отобрать пояса у Усика»

Конор Макгрегор рассказал об ожиданиях от боя Энтони Джошуа против Усика
Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) предполагает, что экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-2) придется сильно постараться, чтобы взять реванш у Александра Усика (19-0).

«Джошуа будет сложно отобрать у Усика пояса чемпиона, — приводит слова ирландца Sky Sports. — В последнем поединке он выступил не так, как хотел. Он хороший парень, и я желаю ему всего самого наилучшего. Усик тоже отличный боксер. Надеюсь, что они покажут зрелищный поединок. Сейчас в боксе супертяжелый вес просто огненный. Посмотрим, что будет дальше».

Реванш между Джошуа и Усиком должен состояться в июле. В прошлом бою британский боксер проиграл Усику единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Александр Усик
Конор Макгрегор
Энтони Джошуа
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