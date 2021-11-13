Тренер Яна о Макгрегоре: «Петр просто разберет его на дистанции»

Шон Кобер, тренер Петра Яна по физической подготовке спрогнозировал возможный поединок между россиянином и ирландцем Конором Макгрегором.

«Думаю, здесь все очень просто. До перехода в ММА Ян много выступал в боксе, он мастер спорта. У Конора есть по-настоящему красивые нокауты, но в крайних боях его просто разбирали в стойке. Конор сейчас на спаде, а Ян наоборот — на подъеме.



Что касается исключительно боксерского поединка, то Ян будет играть вдолгую: первые четыре — шесть раундов он будет работать вторым номером и набирать очки на контратаках. Затем Конор выдохнется. Тогда Ян начнет прессинговать, будет много и часто попадать и в итоге заберет победу единогласным решением.



Конечно, разница в весе будет иметь значение, но я думаю, что Конор все же не сможет остановить Петра. Ян просто разберет его на дистанции», — приводит Metaratings слова Кобера.

Ранее 33-летний ирландец заявил, что разбил бы защиту россиянина. Ян отреагировал на это предложением устроить поединок по правилам бокса или ММА.