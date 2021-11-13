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Федор Емельяненко проведет грандиозный прощальный бой на турнире Bellator в Москве

13:52
Александр Емельяненко. Фото Twitter
Александр Емельяненко. Фото Twitter
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Президент Bellator Скотт Кокер сделал заявление о прощальном бое легендарного российского тяжеловеса Федора Емельяненко.

«Мы планируем организовать для него действительно крупное и масштабное мероприятие в России, — сказал Кокер MMA Junkie. — И это будет соответствовать выдающейся карьере величайшего тяжеловеса всех времен».

«Будет еще один турнир, который возглавит Федор. Вероятно, он состоится летом в Москве. Федор Емельяненко хочет драться в России, это его последний бой. У нас отличные планы. Это будет грандиозный прощальный бой. Это будет не просто обычный бой, поэтому ждите что-то действительно особенное».

23 октября в Москве в главном событии турнира Bellator 269 Федор Емельяненко нокаутировал бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона в первом раунде.

На счету 45-летнего Емельяненко 40 побед и 6 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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