Гэтжи пообещал подраться с Махачевым после завоевания пояса UFC

Американский легковес UFC Джастин Гэтжи заявил, что будет готов подраться с россиянином Исламом Махачевым после завоевания пояса UFC, встретившись с победителем пары Чарльз Оливейра — Дастин Порье.

«Конечно же, я позволю ему подраться первым за титул, если он добьется позиции претендента. Я побью одного из этих парней [Оливейру или Порье — Прим. «СЭ»], а затем разрешу ему первым сразиться за пояс со мной. Так что, черт побери, я жду этот момент», — сказал Гэтжи MMA Fighting.

В ночь на 7 ноября в Нью-Йорке Гэтжи единогласным решением судей выиграл у Майкла Чендлера, закрыв поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном бою, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.