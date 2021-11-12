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«Меня не интересуют вес и правила». Петр Ян готов провести бой с Конором Макгрегором

Петр Ян заявил о готовности провести бой с Конором Макгрегором
12:42
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Петр Ян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян отреагировал на пост ирландского бойца Конора Макгрегора, который ранее засомневался в боксерских навыках россиянина.

33-летний Макгрегор также заявил, что разбил бы защиту Яна.

«Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить. Но давай перейдем к делу, если ты реально готов драться. Неважно по каким правилам — бокс или ММА — меня не интересуют вес и правила. Ставлю, что ты просто не придешь», — написал Ян в своем Twitter.

30 октября 28-летний Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267. На счету россиянина в ММА — 16 побед и два поражения.

Свой последний бой Макгрегор провел 10 июля на UFC 264. Тогда он проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье. На счету Макгрегора — 22 победы и 6 поражений.

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Артем Бухаев все материалы автора
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