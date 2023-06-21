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Тренер Волкова: «Вартанян и Резников показали бой года в России»

Руслан Минаев
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Тарас Кияшко — тренер российского бойца UFC Александра Волкова — поделился мнением о поединке Эдуарда Вартаняна и Артема Резникова.

«Многие с возрастом перестают расти и развиваться, пропадает мотивация, а у Эдика идет постоянный прогресс. Он прибавляет от боя к бою. Я знаю, какие у него трудности были, операции и так далее. Но несмотря на все это, с Резниковым он был в своей лучшей форме. Прекрасный план на бой и прекрасное выполнение этого плана — было круто. Этот поединок будет претендовать на бой года в России», — цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде в финале Гран-при АСА. Бой состоялся 16 июня.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
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