Экс-чемпион ACA Абдурахманов рассказал о срыве боя с Минеевым

Экс-чемпион ACA Саламу Абдурахманов рассказал, что мог подраться с Владимиром Минеевым, но поединок сорвался.

«Минеев бывал у нас на сборах в Грозном. Мы с ним немного спарринговали. Хороший парень, хороший боец. В одно время нам хотели организовать бой. Уже не вспомню, из-за чего он не состоялся. Сейчас он, наверное, даже не тренируется. Ни тогда, ни сейчас я не думал о бое с ним. В моей голове мысли только о поясе и Гран-при», — цитирует бойца MMA.Metaratings.ru.

Абдурахманов провел 16 боев — одержал 15 побед и потерпел 1 поражение. В последнем бою россиянин победил Рене Пессоа в октябре 2022 года.