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Шлеменко: «Шаблий — фаворит в противостоянии с Усманом Нурмагомедовым»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (65-15) объяснил, почему считает финалиста Гран-при Bellator в легком весе Александра Шаблия (24-3) фаворитом в бою с чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым (17-0).

«Я вижу фаворитом Шаблия. Но Шаблию будет непросто. Саня, мне кажется, более жесткий в плане ментальности. Однозначно я не думаю, что Саня выйдет и легко его снесет. Но за счет своего голода для меня он фаворит. Я говорю, как есть», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция.

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