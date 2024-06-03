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Сегодня, 17:35

Израильский боец ММА заявил об угрозах убийства от Хамзата Чимаева, Хабиба Нурмагомедова и Хасбика

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Хаим Гозали.
Фото Соцсети

Израильский боец Хаим Гозали рассказал, что получает угрозы убийства от некоторых представителей смешанных единоборств.

В ноябре израильский спортсмен выложил фото со снарядами, где были написаны фамилии Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада.

«С тех пор, как я опубликовал список мусульманских бойцов UFC с антисемитскими взглядами, я получил несколько десятков тысяч угроз убийством. Есть множество знаменитостей, которые могут подослать за мной киллера», — написал Гозали в своих соцсетях.

Боец ММА отметил, что недавно на него даже пытались совершить покушение.

«Хамзат Чимаев прислал мне открытую угрозу убийством в личные сообщения. Джек Шилдс — открытый антисемит. Хабиб Нурмагомедов и 40 дагестанцев, которые относятся к его команде и окружению, угрожали мне. И даже карлик Хасбулла Магомедов (Хасбик)», — добавил он.

В сентябре Гозали бросил вызов Чимаеву за его высказывания об Израиле, предложив бой на голых кулаках или схватку по грэпплингу. На счету 51-летнего израильтянина 16 побед и 5 поражений в ММА.

Белал Мухаммад
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
ММА
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