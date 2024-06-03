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Сегодня, 12:45

Майкл Чендлер: «Приятно видеть Махачева в крови и тяжелом бою»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) похвалил действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1), который проявил упорство и мужество в бою с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«Вчера Ислам Махачев продемонстрировал вариативность и упорство в своем первом, наполненном испытаний бою. Приятно видеть, как его испытывает на прочность один из лучших, кто когда-либо дрался, как он весь в крови и доказывает, что в нем есть характер бойца. Великолепное выступление. Увидимся, рано или поздно», — написал Чендлер в соцсети X.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Майкл Чендлер
UFC
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