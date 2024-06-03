Рамазан Исмаилов рассказал, как Махачеву превзойти Джонса

Известный тренер Рамазан Исмаилов предположил, при каких условиях Ислам Махачев может превзойти Джона Джонса.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что не считает Махачева лучшим в рейтинге P4P, поскольку Джонс является действующим бойцом.

«Многие не видят Ислама лучшим бойцом P4P. Они считают лучшим Джона Джонса. Ну, это и справедливо. Вылазка в другой вес и победа над Эдвардсом станет хорошей заявкой Махачева. По сути, у Джонса одно поражение, просто сейчас он не дерется так часто, как раньше. У него же много защит титула. Если Ислам преследует эту цель, то ему надо подраться с Эдвардсом», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В ночь с 1 на 2 июня на турнире UFC 302 Махачев одержал победу над четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье сабмишном в пятом раунде. Всего на его счету 26 побед и 1 поражение в ММА.