Порье сломал нос во время боя с Махачевым

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) признался, что сломал нос во время поединка с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) на UFC 302.

«Я не уверен, разбил ли мне нос удар или это был удар головой, потому что мы столкнулись головами в центре октагона, и я не понял, где была боль. Мой нос точно сломан. Я уже перенес несколько операций на носу. Я надеюсь, что мне не придется проходить через этот процесс снова, но я чувствую, что кость находится не там, где должна быть», — сказал Порье на пресс-конференции.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся в ночь с 1 на 2 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.