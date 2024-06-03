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Порье сломал нос во время боя с Махачевым

Давид Хачатрян
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Дастин Порье во время боя с Исламом Махачевым.
Фото USA Today Sports

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) признался, что сломал нос во время поединка с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) на UFC 302.

«Я не уверен, разбил ли мне нос удар или это был удар головой, потому что мы столкнулись головами в центре октагона, и я не понял, где была боль. Мой нос точно сломан. Я уже перенес несколько операций на носу. Я надеюсь, что мне не придется проходить через этот процесс снова, но я чувствую, что кость находится не там, где должна быть», — сказал Порье на пресс-конференции.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся в ночь с 1 на 2 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
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