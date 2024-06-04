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Деметриус Джонсон: «Махачев — чертов гангстер»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (26-1) над четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«Ислам — чертов гангстер. Вау! Хабиб и Ислам будут проводить тебе тейкдауны до тех пор, пока его не сделают. Ты можешь защититься 99 раз, но на 100-й ты будешь переведен на землю. Именно это делает таких парней очень опасными», — сказал Джонсон на своем YouTube-канале.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Деметриус Джонсон
Ислам Махачев
UFC
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