Алекс Перейра: «Обсуждается бой с Прохазкой в августе»

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) заявил, что UFC разрабатывает его реванш с экс-чемпионом в полутяжелом весе Иржи Прохазкой (30-4) на август.

«Имя, которое сейчас на столе, — Иржи Прохазка. Мы все еще ведем переговоры, я бы хотел провести бой в августе, но пока ничего конкретного», — сказал Перейра Sportsnet.

Перейра выиграл пояс в полутяжелом весе в ноябре 2023-го, одолев Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.