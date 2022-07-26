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Алексей Прокофьев: «Бабы стали здоровее, а мужики обмельчали»

Алексей Прокофьев прокомментировал тенденцию многих мужчин, делающих себе маникюр
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Российский боец Алексей Прокофьев (14-5) прокомментировал тенденцию многих мужчин, делающих себе маникюр.

«Обмельчал мужик сейчас. В целом, к сожалению. Бабы стали здоровее, а мужики обмельчали, — сказал Прокофьев в интервью «СЭ». — Ногти начали себе красить! Ну это жесть вообще! Ногти красить — это кирдец! Не красьте ногти, парни. При чем с красивым маникюром [ходят], не спорю, но зачем?!»

Прокофьев в последний раз выступал в 2019 году. Он победил Василия Новикова (15-12) на турнире «Битва за Хайп 5» сабмишном во втором раунде.

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