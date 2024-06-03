Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:28

Махачев назвал главную ошибку во время боя с Порье

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-1) уверен, что он должен был больше боксировать с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-9).

«Не сказать, что все шло по плану, но я контролировал весь бой — не было таких моментов, чтобы я был где-то в опасности. Ошибка в том, что я должен был быть более уверен в своей стойке, в своих ударах, и я немного опасался его ударов. Думаю, я мог бы спокойно с ним боксировать», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся в ночь с 1 на 2 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
0
Читайте также
Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: результат и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Порье сломал нос во время боя с Махачевым
Сэндхаген: «Махачев и Порье провели один из лучших боев, которые я когда-либо видел»
Хабиб — о третьей защите титула Махачева: «Ислам сильно вырос и еще сам этого не понял»
Махачев подтвердил, что перед боем с Порье был заражен стафилококковой инфекцией
Вартанян назвал разницу между Махачевым и Хабибом
Дональд Трамп за сутки набрал более миллиона подписчиков в TikTok
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт подтвердил, что в разработке новый бой за титул BMF

Алекс Перейра: «Обсуждается бой с Прохазкой в августе»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости