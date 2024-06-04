Белал Мухаммад: «Махачев может сейчас побить Дрикуса дю Плесси»

Второй номер рейтинга в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) отметил, что никогда не выйдет в октагон против действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Я бы никогда не стал драться с Исламом, 100 процентов. Но, честно говоря, он мог бы подняться в средний вес и побить [Дрикуса] дю Плесси прямо сейчас. Пусть он пропустит полусредний вес и позволит побить мне этих молодых парней, а потом я поднимусь в средний вес. У него еще есть много времени», — сказал Мухаммад в интервью MMAFighting.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Леон Эдвардс (22-3) и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.