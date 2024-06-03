Дана Уайт подтвердил, что в разработке новый бой за титул BMF

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что вскоре состоится анонс боя за титул «Самого плохого парня» лиги, которым сейчас владеет Макс Холлоуэй (25-7).

«Мне нравится, что бойцы любят этот пояс и хотят за него драться. Да, мы сейчас работаем над этим. Скоро у нас также будет турнир в «Сфере» и на «Мэдисон Сквер Гарден». Скоро у нас состоятся много громких поединков», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.