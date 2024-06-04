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Сегодня, 07:23

Гулян: «Махачеву будет гораздо сложнее драться с Царукяном, чем с Порье»

Давид Хачатрян
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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян (9-0) предполагает, что первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) даст действующему чемпиону легкого веса Исламу Махачеву (25-1) тяжелый бой.

«Арман лучше Порье в борьбе, в ударных связках. Порье [Махачеву] ничего не предлагал, он предлагал только работу с рук. Это Ислам мог с ним играться, а Арман может предложить и борьбу, и ударку. И Исламу будет гораздо сложнее работать», — сказал Гулян в интервью «СЭ».

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
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