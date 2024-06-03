Пауло Коста пообещал сменить стиль ведения боя: «Теперь я буду сносить головы»

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-4) после поражения от Шона Стрикленда (29-6) считает, что ему следует вернуться к своему старому стилю, когда он пытался победить нокаутом.

«Да, Шон выиграл. Я выступил не очень хорошо, — отметил Коста в соцсетях. — Думаю, он тоже, но, по крайней мере, он сделал достаточно, чтобы победить, верно? У меня два поражения подряд в трех боях с тремя бывшими чемпионами — Люком Рокхолдом, [Робертом] Уиттакером и Шоном. Я выиграл один и проиграл два.

Но позвольте мне сказать вам кое-что, я согласен с Даной [Уайтом] и Джо Роганом, и я это сделаю — я верну Пауло, который сносит головы. Я не контрпанчер. Я выступаю лучше, когда иду вперед и пытаюсь снести сопернику голову. Шон такой неуклюжий, такой нестандартный боец, что с ним трудно драться. Он давил на меня, держал на расстоянии, потому что он знает, какой силой я обладаю. А у меня есть сила, так что мне нужно ее продемонстрировать, и я это сделаю. Мне плевать на очки, экономию сил и все такое. Я буду сносить головы».

Шон Стрикленд победил Косту раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.