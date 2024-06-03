Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:15

Пауло Коста пообещал сменить стиль ведения боя: «Теперь я буду сносить головы»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-4) после поражения от Шона Стрикленда (29-6) считает, что ему следует вернуться к своему старому стилю, когда он пытался победить нокаутом.

«Да, Шон выиграл. Я выступил не очень хорошо, — отметил Коста в соцсетях. — Думаю, он тоже, но, по крайней мере, он сделал достаточно, чтобы победить, верно? У меня два поражения подряд в трех боях с тремя бывшими чемпионами — Люком Рокхолдом, [Робертом] Уиттакером и Шоном. Я выиграл один и проиграл два.
Но позвольте мне сказать вам кое-что, я согласен с Даной [Уайтом] и Джо Роганом, и я это сделаю — я верну Пауло, который сносит головы. Я не контрпанчер. Я выступаю лучше, когда иду вперед и пытаюсь снести сопернику голову. Шон такой неуклюжий, такой нестандартный боец, что с ним трудно драться. Он давил на меня, держал на расстоянии, потому что он знает, какой силой я обладаю. А у меня есть сила, так что мне нужно ее продемонстрировать, и я это сделаю. Мне плевать на очки, экономию сил и все такое. Я буду сносить головы».

Шон Стрикленд победил Косту раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46). Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Менеджер Нурмагомедова: «Усмана попросили покинуть зал, он едет в отель»
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майкл Чендлер: «Приятно видеть Махачева в крови и тяжелом бою»

Шлеменко: «Абдулманап Нурмагомедов — главный секрет успеха Хабиба и Махачева»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости